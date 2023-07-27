ВР поддержала прекращение полномочий депутата Аристова
В четверг, 27 июля, Верховная Рада Украины поддержала прекращение депутатских полномочий Юрия Аристова, ранее замеченного на Мальдивах
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк .
Это решение поддержало 320 из 354 народных избранников.
После прекращения полномочий Аристова Юрия в Раде фиксируют новый антирекорд. Теперь в парламенте 402 нардепа.
Фото: Ярослав Железняк
Что известно о Юрии Аристове
Юрий Аристов в 2019 году был избран народным депутатом в парламент от партии "Слуга Народа". С 29 августа 2019 года Аристов возглавляет комитет по бюджету в ВР IX созыва. В декабре 2022 года Юрий Аристов был избран заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
11 ноября сообщалось, что Государственное бюро расследований проводило обыски у главы бюджетного комитета Рады "слуги" Юрия Аристова. Как добавляли защитники Аристова, обыск у него проводился в рамках уголовного дела, возбужденного в 2021 году.
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга Народа" 48-летний Юрий Аристов 25 июля написал заявление о сложении полномочий , поскольку стало известно о его незаконном выезде на отдых на Мальдивы.
СБУ и ДБР провели обыски у нардепа Юрия Аристова, выехавшего на отдых на Мальдивы под видом "служебной командировки". Правоохранители обнаружили загранпаспорт, в котором содержатся отметки о выезде.
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