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ВР обратилась к президенту Грузии с просьбой помиловать Саакашвили

14 июля, 2023 пятница
16:51
Украина

Верховная Рада 14 июля приняла постановление, в котором призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать гражданина Украины Михеила Саакашвили

За соответствующее постановление №9491 проголосовали 285 народных депутатов.

"Верховная Рада обращается к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой совершить гуманитарный акт и помиловать гражданина Украины Михеила Николозовича Саакашвили, учитывая его тяжелое физическое состояние", - говорится в тексте документа.

Также депутаты обратились в парламенты стран ЕС с просьбой принять соответствующие решения и резолюции о необходимости помилования Саакашвили.

В обращении парламент также призвал Зурабишвили предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к Саакашвили.

Детали дела Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в заключении - еще в 2018 году его заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Кроме того, после его возвращения в октябре 2021-го грузинские власти заявили , что он со своими соратниками "планировал убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власть", хотя уголовных производств по этому факту нет.

В знак протеста Саакашвили начал голодовку , после чего состояние его здоровья ухудшалось. Адвокаты, родственники и сторонники Саакашвили отмечают ухудшение здоровья политика и призывают отправить его на лечение за границу.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили и не отложил исполнение приговора из-за состояния здоровья экс-президента. Представитель Пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили заявил, что представленный суду отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки.

В то же время Саакашвили назвал заседание суда посмешищем, а свой приговор - смертным. А в апреле экс-президент заявил, что он близок к смерти в больнице, куда его перевезли из тюрьмы.

3 июля Саакашвили принял участие в судебном заседании по видеосвязи, и все увидели, как он ужасно выглядит. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя состояние Саакашвили, заявил, что Россия убивает его руками Грузии. 

Польские врачи, осмотревшие Саакашвили, пришли к выводу, что он должен находиться в госпитале. Переводить его обратно в больницу нельзя.

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Верховная Рада
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