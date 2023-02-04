Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в telegram .

По его словам, новые сроки начнут действовать после 19 февраля 2023 и, вероятно, снова продлятся 90 дней.

"Два закона об утверждении указа будут внесены президентом в ближайшее время. после чего последует их одобрение Радой на следующей неделе. Это будет уже шестое голосование парламента за военное положение с начала войны", - написал Железняк.

Он уточнил, что до этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года.