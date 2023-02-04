ВР на следующей неделе продлит срок действия мобилизации и военного положения, - нардеп Железняк
Верховная Рада в ближайшее время продлит срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в telegram .
По его словам, новые сроки начнут действовать после 19 февраля 2023 и, вероятно, снова продлятся 90 дней.
"Два закона об утверждении указа будут внесены президентом в ближайшее время. после чего последует их одобрение Радой на следующей неделе. Это будет уже шестое голосование парламента за военное положение с начала войны", - написал Железняк.
Он уточнил, что до этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года.
- 16 ноября 2022 года Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 19 февраля 2023 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное