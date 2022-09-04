ВР может рассмотреть два законопроекта о двойном гражданстве в Украине уже в ближайшую неделю, - нардеп Железняк
Верховная Рада Украины на ближайшей пленарной неделе может рассмотреть законопроекты по урегулированию вопроса двойного гражданства в Украине
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграме.
"На ближайшую пленарную неделю могут вынести два интересных законопроекта по урегулированию вопроса двойного гражданства: 6368-д и 6369-д... Учитывая тематику и особенно недавнее лишение двух депутатов Рады гражданства, дискуссия будет жаркой", - пишет Железняк.
По словам нардепа, законопроект №6368-д существенно дополняет перечень оснований для утраты и обретения гражданства Украины, которым предусматривается определенная либерализация в Украине института двойного/множественного гражданства.
"Также усиливается механизм лишения гражданства. В частности, предусматривает, что основаниями для потери гражданства Украины является добровольное обретение гражданства государства-агрессора или государства-оккупанта", - говорится в сообщении.
Как информирует Железняк, второй законопроект №6369-д введет для госслужащих обязательное декларирование иностранного гражданства. Также законопроект предусматривает порядок увольнения таких лиц в случае выявления "незадекларированного" гражданства и запрет для лиц с гражданством страны-агрессора занимать должности.
- Совет ратифицировал Конвенции о совместном транзите и упрощении формальностей в торговле.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное