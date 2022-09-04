Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграме.

"На ближайшую пленарную неделю могут вынести два интересных законопроекта по урегулированию вопроса двойного гражданства: 6368-д и 6369-д... Учитывая тематику и особенно недавнее лишение двух депутатов Рады гражданства, дискуссия будет жаркой", - пишет Железняк.

По словам нардепа, законопроект №6368-д существенно дополняет перечень оснований для утраты и обретения гражданства Украины, которым предусматривается определенная либерализация в Украине института двойного/множественного гражданства.

"Также усиливается механизм лишения гражданства. В частности, предусматривает, что основаниями для потери гражданства Украины является добровольное обретение гражданства государства-агрессора или государства-оккупанта", - говорится в сообщении.

Как информирует Железняк, второй законопроект №6369-д введет для госслужащих обязательное декларирование иностранного гражданства. Также законопроект предусматривает порядок увольнения таких лиц в случае выявления "незадекларированного" гражданства и запрет для лиц с гражданством страны-агрессора занимать должности.

Совет ратифицировал Конвенции о совместном транзите и упрощении формальностей в торговле.

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