ВР изберет первого вице-спикера 19 октября, - Стефанчук
Голосование первого заместителя головы Верховной Рады состоится 19 октября
Об этом заявил спикер Рады Руслан Стефанчук, передает Интерфакс-Украина .
"Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения этого вопроса: он продлится около часа-полутора, и после этого мы сможем получить первого вице-спикера", - сказал он.
- Напомним, 7 октября Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова
- 8 октября народные депутаты избрали новым председателем парламента Руслана Стефанчука
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