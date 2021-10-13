ВР изберет первого вице-спикера 19 октября, - Стефанчук

Об этом заявил спикер Рады Руслан Стефанчук, передает Интерфакс-Украина .



"Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения этого вопроса: он продлится около часа-полутора, и после этого мы сможем получить первого вице-спикера", - сказал он.

Напомним, 7 октября Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова

8 октября народные депутаты избрали новым председателем парламента Руслана Стефанчука