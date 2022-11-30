ВР более полутора лет не рассматривает безотлагательный закон о ликвидации ОАСК
Россияне руками ОАСК и судьи Львова настраивают судейское сообщество, чтобы те не назначали 8 членов СРП по своей квоте
Вице-премьер Ольга Стефанишина на Первом Accesssion Exchange Forum, организованном Центром "Новая Европа"/New Europe Center:
"Говорю откровенно - я сейчас жму на судебную систему. И говорю: коллеги, реализуйте закон о судебной реформе, от этого зависит европейская интеграция. Это все давление, которое я могу себе позволить. Но в руках судей сейчас очень важный процесс, и его нужно завершить".
Это очень правильный и важный месседж судьям от топпредставительницы правительства.
Россияне руками ОАСК и судьи Львова настраивают судейское сообщество, чтобы те не назначали 8 членов СРП по своей квоте.
Очень хотелось бы услышать теперь то же от парламента и президента.
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Напомню, ВР более полутора лет не рассматривает безотлагательный президентский закон о ликвидации вражеского ОАСК.
Президент уже почти два месяца, как не лишает украинского гражданства россиянина экссудьи ВС Богдана Львова.
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И именно сейчас россияне руками ОАСК и Львова настраивают судейское сообщество, чтобы те не назначали 8 членов ВРП по квоте. Тем самым они планируют сорвать судебную реформу, а с ней и евроинтеграцию, где судебная реформа приоритет #1.
С этим нужно срочно разобраться, потому что без судебной реформы и евроинтеграции не будет победы.
Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.
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