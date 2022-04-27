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Главная война с Россией Вправе защищаться: Джонсон подтвердил, что Украина может атаковать цели на территории РФ

Вправе защищаться: Джонсон подтвердил, что Украина может атаковать цели на территории РФ

27 апреля, 2022 среда
13:06
война с Россией Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал заявление своего министра обороны о праве Украины атаковать цели на территории России

Об этом сообщает BBC News .

По словам Джонсона, Британия не хочет, чтобы война перекинулась за пределы Украины, но он согласен с заявлением министра обороны Джеймса Гиппи, что украинцы имеют право атаковать объекты в РФ, ведь россияне развязали войну и являются агрессорами.

"Мы не хотим, чтобы кризис выходил за пределы Украины. Но украинцы, разумеется, как сказал Джеймс Гиппи, вправе защищаться. На них нападают с территории России... они имеют право защищаться", - сказал Джонсон.

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Великобритания
русская агрессия
Борис Джонсон
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