Вправе защищаться: Джонсон подтвердил, что Украина может атаковать цели на территории РФ

Об этом сообщает BBC News .

По словам Джонсона, Британия не хочет, чтобы война перекинулась за пределы Украины, но он согласен с заявлением министра обороны Джеймса Гиппи, что украинцы имеют право атаковать объекты в РФ, ведь россияне развязали войну и являются агрессорами.

"Мы не хотим, чтобы кризис выходил за пределы Украины. Но украинцы, разумеется, как сказал Джеймс Гиппи, вправе защищаться. На них нападают с территории России... они имеют право защищаться", - сказал Джонсон.

26 апреля министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что Украина имеет право атаковать объекты в России , ведь россияне спровоцировали войну и являются агрессорами.

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