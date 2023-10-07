Вполне возможно, что вскоре Украина сможет отрезать Крым, - дипломат Брайза

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Генри Киссинджер считается самым опытным и одним из самых мудрых дипломатов в истории США. Киссинджер в начале войны предполагал, что, возможно, для Украины было бы лучше искать путь к миру, но затем он изменил свою точку зрения. Мудрость Киссинджера отражает необходимость для Украины закончить войну на ее условиях, и это то, что в конце концов возобладает в Вашингтоне", - подчеркнул Брайза.

По словам дипломата, сейчас в Вашингтоне происходит настоящее политическое безумие.

"Это просто бессмысленная борьба между сторонниками и противниками Трампа в Республиканской партии, которая вскоре завершится. Администрация Байдена получит усиленное финансирование для Украины, включая большее количество ATACMS. Таким образом, Украина снова сможет контролировать свою судьбу настолько, насколько это возможно", - пояснил Брайза.

Дипломат также добавил, что вытеснить все российские войска из Крыма и Донбасса – это очень сложная задача.

"Но в Вашингтоне есть военно-политические эксперты, которые видят, что Украина движется в этом направлении. Во-первых, благодаря ее постепенному продвижению в направлении Азовского моря, чтобы разъединить Донбасс и Крым. И во-вторых, с помощью ATACMS, других ракетных систем большей дальности, а также украинских морских дронов, представляющих серьезную угрозу Крымскому мосту, что вполне возможно, что вскоре Украина сможет отрезать Крым, не убивая всех российских военных, и это заставит Путина вести переговоры на условиях, которые в конечном итоге будут гораздо более выгодными для Украины", - подчеркнул Брайза.