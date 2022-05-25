"Вполне возможно, что ракеты улетят в сторону Запада": Дещица об вероятности обстрела Польши Россией

Об этом он рассказал в интервью BBC

Он считает серьезную подготовку Польши к разным вариантам развития событий правильным решением.

"Существует древняя поговорка: хочешь мира - готовься к войне. И если Польша видит, до чего может довести эта агрессивная политика России в Украине, то вполне пора готовиться к тому, чтобы это не произошло в Польше. Чтобы не было подобных Буч, Ирпеней и Гостомелей в Польше. Они обновили закон об обороне, увеличили бюджет об обороне, увеличили количество территориальной обороны"

Относительно того, нападет ли Россия на Польшу Дещица говорит, что стоит об этом поинтересоваться в России, но не исключает такого развития событий.

"Россия обстреливает Львов или Яворов, расположенный в нескольких десятках километров от Польши, и вполне возможно, что эти ракеты могут улететь на 20 километров в сторону Запада. А это уже будет территория Польши", – пояснил посол.

Тот факт, что Польша в НАТО, а Украина нет, Андрей Дещица считает, что это не имеет значения, потому что повлиять может что угодно – человеческая погрешность или эмоциональное решение.

"Видим, что Киев обстреливают тогда, когда там находятся делегации других государств, и Россия таким образом эмоционально "оскорбляется" путем обстрелов жилых кварталов, уничтожения инфраструктуры и убийства гражданских".

Это может произойти и в случае, если Польша сделает какие-либо заявления и тогда Россия может пробовать его обстреливать. Не нужно этого бояться, нужно к этому готовиться и нужно быть готовыми предоставить такой же крепкий отпор России, как это сделала Украина», – подчеркнул Андрей Дещица.

Напомним, Дуда обвинил Германию в нарушении обещания по поставке танков в Польшу

Польша досрочно расторгла действовавшее с 1993 года соглашение на поставку газа из России

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