Вполне вероятно с 22 по 24 февраля усиление террора со стороны врага, - Гуменюк
Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг", отметила, что противник подобные способы террора применяет как сопровождение своих событий или реагирование на объединение мирового сообщества против агрессивных действий России
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
Наталья Гуменюк дала комментарий о вероятности нанесения врагом массированного ракетного удара 24 февраля.
"Рассчитывая тактику врага, мы можем спрогнозировать, что по всей вероятности с 22 по 24 февраля, когда в России соответствующие события имеют сакральное значение на высшем государственном уровне, эти дни могут сопровождаться такими способами террора, которые противник применяет в течение этого полномасштабного вторжения. То есть враг эти способы террора использует как сопровождение своих событий или реагирование на объединение мирового сообщества против их деятельности", - отметила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг".
- 16 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия готовится 23-24 февраля нанести по Украине массированный ракетный удар.
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