Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

Наталья Гуменюк дала комментарий о вероятности нанесения врагом массированного ракетного удара 24 февраля.

"Рассчитывая тактику врага, мы можем спрогнозировать, что по всей вероятности с 22 по 24 февраля, когда в России соответствующие события имеют сакральное значение на высшем государственном уровне, эти дни могут сопровождаться такими способами террора, которые противник применяет в течение этого полномасштабного вторжения. То есть враг эти способы террора использует как сопровождение своих событий или реагирование на объединение мирового сообщества против их деятельности", - отметила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг".