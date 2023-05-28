Вполне вероятно, что уже сегодня в полночь мы узнаем имя нового президента Турции, - корреспондент Укринформа Будник
Корреспондент Укринформа Ольга Будник сообщила, что результаты второго тура президентских выборов в Турции могут быть обнародованы уже сегодня в полночь
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"
"В первом туре президентских выборов в Турции результаты голосования должны были обнародовать в полночь. Так оно и было, однако сам результат был объявлен только на следующий день в 4 часа. Сегодня результаты должны объявить быстрее. Ведь посчитать голоса будет легче из-за того, что парламентские выборы уже состоялись. Поэтому вполне вероятно, что мы узнаем новое имя президента Турции уже сегодня в полночь", - объяснила Будник.
- В воскресенье, 28 мая, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Киличдароглу ведут борьбу за пост президента Турции во втором туре выборов
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