Вполне вероятно, что массированный ракетный удар враг может посвятить своим сакральным датам, - Гуменюк
Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что не стоит привязываться именно к дате 9 мая, потому что враг по-прежнему может использовать этот элемент атаки
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Такая длинная пауза, которая выдерживается врагом от крайнего массированного ракетного удара, может свидетельствовать о подготовке к какому-то значимому, по его меркам, повторению массированной ракетной атаки. Вряд ли у противника хватит сил, средств и времени на подготовку нескольких таких ударов, но на один наверно насобирают. Вполне вероятно, что такой удар враг может посвятить как раз своим сакральным датам, как он любит это делать с определенным символизмом, то есть в районе 9 мая. Надо понимать, что коварство агрессора довольно мощное, поэтому он может, учитывая наши ожидание 9 мая, использовать этот элемент атаки раньше.Соответственно, не стоит крепко привязываться к какой-то дате. Надо осознавать, что в море есть российские ракетоносители, снаряженные и готовые к использованию, поэтому ракетный удар может быть в любое время, в том числе с привлечением авиации и "шахедов", - отметила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.
Наталья Гуменюк добавила, что массированный удар врага может быть и комбинированным с использованием волновой технологии, как он это делал раньше.
- 20 апреля пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщила, что в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 13 ракет
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