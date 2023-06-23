Вплоть до летального исхода: в Минздраве предупредили о последствиях неконтролируемого употребления йодида калия
Неконтролируемое употребление йодида калия, к которому могут прибегнуть украинцы из-за опасений аварии на Запорожской АЭС, опасно для здоровья и жизни
Об этом предупредила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, к побочным эффектам неконтролируемого приема стабильного йода относят сыпь на коже, воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту, желудочно-кишечные расстройства, как тошнота и диарея.
Также возможны нарушения сердечно-сосудистой системы, потеря массы тела, гиперфункция щитовидной железы.
Также неконтролируемый прием йодида калия может вызвать:
- серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лицо, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, говорением или глотанием; хрипы или одышку;
- расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;
- зоб – увеличение размеров щитовидной железы;
- снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), чревато снижением частоты пульса, артериального давления.
Также есть риск смерти.
Следовательно, йодопрофилактика, когда нет реальной угрозы поступления радиоактивного йода в организм, вредна.
- 22 июня президент Украины Владимир Зеленский привел данные разведки о том, что Россия предположительно готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. В тот же день в Telegram каналах начала распространяться информация, что украинцы массово покупают в аптеках йод и таблетки йодида калия.
- Учитывая это, Минздрав дал совет украинцам, что делать в случае радиационной опасности.
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