Об этом предупредила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, к побочным эффектам неконтролируемого приема стабильного йода относят сыпь на коже, воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту, желудочно-кишечные расстройства, как тошнота и диарея.

Также возможны нарушения сердечно-сосудистой системы, потеря массы тела, гиперфункция щитовидной железы.

Также неконтролируемый прием йодида калия может вызвать:

серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лицо, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, говорением или глотанием; хрипы или одышку;

расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;

зоб – увеличение размеров щитовидной железы;

снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), чревато снижением частоты пульса, артериального давления.

Также есть риск смерти.

Следовательно, йодопрофилактика, когда нет реальной угрозы поступления радиоактивного йода в организм, вредна.