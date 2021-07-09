"Вплоть до депортации": Резников рассказал о настроениях в правительстве в отношении россиян, которые незаконно поселились в Крыму

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции ТОТ Алексей Резников в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По словам вице-премьера, в результате вытеснения местного населения Россией, в оккупированном Крыму незаконно находится около 500 тыс. россиян, а по информации оккупационных властей полуострова - от 700 тысяч до миллиона человек.

Резников заявил, что в правительстве звучат разные мнения, что делать с этими людьми после деоккупации полуострова.

"У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием - выдворение. Если те граждане попали в Крым не через "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку" и находятся незаконно в Украине, то следствием будет - выдворение", - сказал Резников.