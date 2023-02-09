ВПК стран ЕС может перейти на усиленный режим работы для своевременного предоставления техники Украине
В четверг, 9 февраля Владимир Зеленский встретился с европейскими лидерами. Чиновники обсудили возможность перехода военной промышленности стран ЕС на усиленный режим работы
Об этом сообщается в интернет-представительстве президента.
Зеленский встретился с лидерами европейских стран и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.
Чиновники обсудили оборонные нужды Украины, в частности, боевую авиацию и системы ПВО.
"Владимир Зеленский подчеркнул, что своевременное предоставление необходимой техники в нужных объемах позволит как можно быстрее восстановить справедливый мир, а также защитить интересы и ценности Европы", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент Украины призвал ликвидировать пробелы в санкционной политике против России и ускорить создание эффективного компенсационного механизма.
Владимир Зеленский обсудил с партнерами конкретные шаги по реализации формулы мира, а также призвал принять решение о начале переговоров по присоединению Украины к ЕС уже в этом году.
- Лидеры государств Евросоюза непублично заявили о готовности передать Украине боевую авиацию.
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