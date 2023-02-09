Об этом сообщается в интернет-представительстве президента.

Зеленский встретился с лидерами европейских стран и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Чиновники обсудили оборонные нужды Украины, в частности, боевую авиацию и системы ПВО.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что своевременное предоставление необходимой техники в нужных объемах позволит как можно быстрее восстановить справедливый мир, а также защитить интересы и ценности Европы", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Украины призвал ликвидировать пробелы в санкционной политике против России и ускорить создание эффективного компенсационного механизма.

Владимир Зеленский обсудил с партнерами конкретные шаги по реализации формулы мира, а также призвал принять решение о начале переговоров по присоединению Украины к ЕС уже в этом году.