Впервые за всю историю: врачи смогли уменьшить опухоль мозга с помощью магнитного шлема
Ученые из Хьюстонской методистской больницы (США) смогли уменьшить прогрессирование раковой опухоли у человека благодаря использованию прототипа магнитного шлема
Об этом сообщает ScienceAlert .
"Благодаря смелости этого пациента, мы смогли проверить и подтвердить потенциальную эффективность первой неинвазивной терапии глиобластомы в мире», - заявил нейрохирург Дэвид С. Баскин.
Глиобластома является редкой формой рака. Опухоль быстро растет в головном мозге или стволе головного мозга и почти всегда приводит к смерти.
В мая 2018 года 53-летний пациент обратился к врачу по поводу "измененного психического состояния". При медосмотре у него обнаружили большую опухоль. Уже через месяц того же года пациенту сделали операцию по удалению глиобластомы, но, к сожалению, опухоль продолжала расти, несмотря на лечение.
Поскольку традиционные методы лечения уже не помогали, врачи разрешили пациенту испытать магнитный шлем.
Процесс лечения продолжался в течение 36 дней. По словам ученых, за это время глиобластома уменьшилась на 31%, а у пациента улучшилась речь и когнитивные функции.
Процесс лечения был приостановлен из-за смерти пациента, поскольку он упал и повредил голову.
Отмечается, что сам шлем оснащен тремя мощными постоянно вращающимися магнитами, которые генерируют колебания магнитного поля.
Ученые обнаружили, что магнитное поле нарушает перенос электронов в серии реакций, которые митохондрии используют для производства химической энергии, питающей человеческие клетки.
Однако именно это нарушение имеет место только в присутствии определенных усиливающих метаболизм компонентов, производимых клетками опухоли, и таким образом разрушенные клетки глиобластомы отмирают.
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