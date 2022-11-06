Впервые за время войны Путин публично отступил, - Пионтковский

Что произошло, по вашему мнению, за кулисами так называемого зернового соглашения, из которого Путин сначала истерически вышел, затем заявил о том, что он якобы приостановил срок его действия. И тут – оба! – Россия якобы дала добро и не смеет препятствовать турецким караванам. Что за кулисами?

В который раз президент Турции продемонстрировал, кто в этой паре (Путин-Эрдоган) является альфа-самцем. Это он продемонстрировал раз и навсегда еще два года назад во время Карабахской войны. Тогда он очень серьезно выступил на стороне своего союзника Азербайджана, а Путин явиться на войну испугался. С тех пор их отношения остановились навсегда.

Эрдоган дал мастер-класс западным политикам, как нужно разговаривать с этим кремлевским уродом.

Только так. Я думаю, Эрдоган напомнил ему, что у черноморского флота Турции есть абсолютное преимущество над черноморским флотом России. Кроме того, Турция ни в чем не уступает, если говорить о так называемых воздушно-космических войсках.

Поведение Путина было настолько демонстративно трусливым, что, если вы посмотрите российскую блогосферу их "патриотические" каналы, то все поняли, что произошло. Остается еще раз пожелать, особенно сейчас – когда Украина уничтожается с воздуха, проводится геноцид украинского народа… а Соединенные Штаты до сих пор колеблются, передавать ли ракеты ATACMS, которые могут доставать российские города и бить по российской территории, или не передавать. А ведь это единственное средство, которое может остановить атаки российских агрессоров. Я обращаюсь к западным политикам, участникам сегодняшнего совещания Большой семерки, который два дня продлится в Германии, Блинкен уже приехал. Учитесь у Эрдогана, как общаться с этим мерзавцем.

Мы понимаем, что Путин во время войны устроил невиданное – он дал заднюю, он опроверг свои же собственные слова и фактически отозвал свои собственные интенции. Говорил с Эрдоганом около двух часов. И поступили достаточно четкие сигналы со стороны официального Константинополя (или Стамбула) о том, что Россия должна забрать свои войска из Украины.

Эрдоган не сомневается, когда нужно использовать военную силу, как он это показал в Карабахской войне. Допустим, что Путин решил бы стоять на своем и выйти из зерновой сделки. Что это значит – не разрешать турецким кораблям везти украинское зерно?! Американцы угрожают через полчаса уничтожить черноморский флот, если будет ядерное нападение на Украину, и я им верю. А Эрдоган уничтожил бы черноморский флот не через полчаса, а через 15 минут, если бы россияне напали на турецкий корабль. И Путин понимает это. Готовность применять силу и политическую свободу – вот очень простой рецепт.

С другой стороны, мы видим, как невиданно стремительно может вырасти уровень эскалации на Ближнем Востоке. Иран вроде бы готов ударить по Саудовской Аравии. А Саудовская Аравия – это не просто суверенное государство. Мы понимаем, насколько ключевое значение она играет как для американской повестки дня, так и в целом для нефтяной стабильности во всем мире.

Мы знаем, что там над какой-то святой исламской мечетью был поднят флаг джихада. Все мировые каналы представили информацию о нападении на Саудовскую Аравию. Саудиты в панике.

Еще недавно они разговаривали с президентом США, а сейчас обратились за помощью. И вот свежее сообщение – Иран категорически опроверг информацию, что он намерен нападать на Саудовскую Аравию.

Наверное, побеседовали с руководителем Ирана…

Кроме того, Иран отрицал то, что он дроны снабжает Российскую Федерацию. А эти дроны летают, убивают наше гражданское население и уничтожают нашу энергетическую структуру.

За Саудовскую Аравию, по-видимому, США вступились. Первая реакция Запада (мы говорили в прошлый раз о новой кампании геноцида украинского народа, объявленной 10 октября массированными бомбардировками) была вполне положительной – это и решение "восьмерки", и новая политика Германии (визит Штайнмайера и его заявления). Но ведь атаки продолжаются! Атаки продолжаются и на этом фоне уже комично звучат вчерашние заявления Соединенных Штатов, что антидроновые комплексы Vampire будут поставлены в середине следующего года. В Америке, по-моему, еще не поняли, что сейчас уже совсем другой ритм времени, что в противостоянии с российской агрессией уже решают часы и дни.

Нужно поблагодарить наших союзников за то, что идут системы противовоздушной обороны – это немецкий IRIS, американский NASAMS. Но это время, чтобы их развернуть. Чтобы создать настоящую интегрированную систему украинской обороны, нужны месяцы. А решать вопрос нужно сегодня. Решить его может только одна мера. Еще генерал Залужный писал в своей статье 8 сентября – нужно ликвидировать эту безнаказанность российского дальнего огневого воздействия.

Максимальная дальность украинских артиллерийских и ракетных атак – 80 километров. Россияне же хвалятся, что они стреляют откуда-то из акватории Каспийского моря.

Единственное решение – срочная поставка в обилии ракет ATACMS, дальностью 300-500 километров. А в контексте иранской угрозы этот вопрос следует решать уже сегодня.

Потому что умерить их можно только угрозами аналогичных по российским городам. Что в ответ на любой удар по Харькову они получат по Курску, а удар по Киеву – удар по Москве.

Сегодня – завтра встреча министров иностранных дел стран Большой семерки. Я уверен, что перед ними будет выступать кто-то из руководителей Украины – будь то Кулеба или сам Зеленский сам. Нужно в острейшей форме поднять этот вопрос. Нужно немедленно прекратить эти варварские атаки. Остановить это можно только угрозами аналогичных атак по российским городам, включая Москву.

Но ведь мы понимаем, что не зря они регулярно выпускают городского сумасшедшего, коня в пальто, играющего роль Швондера. Речь идет о Медведеве, который постоянно, с регулярностью до нескольких дней, повторяет мантру о возможном создании тактического ядерного оружия. И тут он расшифровал, "при каких условиях". Буцимбы временно оккупированные территории Украины уже территорией России и, соответственно, дальше по методичке.

На это Запад ответил достаточно достойно. Кроме Медведева, никто этого сейчас не повторяет. Им сказали, что в случае ядерного нападения на Украину американцы не будут отвечать ядерным оружием, чтобы не повторять это преступление. Они накажут Россию еще более жестоко, но конвенционными средствами, уничтожив черноморский флот, уничтожив русскую группировку. А прежде всего убьют Путина. Это он понимает.

Они уже пошли под каким лозунгом? "А нам и не нужно ядерное оружие. Это мы не хотим, не будем. Мы Украину в каменный век вдовбим и конвенционным оружием". На эту угрозу (а прошло уже три недели с начала этой кампании) Запад адекватного ответа не дал. Я не осуждаю сейчас американцев, это наша общая проблема. Но посмотрите, как выходит… У кого союзник более надежный и мощный? Выходит, что в России. Большой и технологичный Иран поставляет ракеты, дальностью до 800 километров, против которых нет защиты. А Америка, союзник Украины, не предоставляет ничего, дальностью более 80 километров, еще и не способна защитить от вражеского оружия. Это действительно выглядит так. Мне неловко говорить эти слова, а я их повторяю в Вашингтоне. Но выглядит так, что Россия нашла для себя более надежного и могущественного союзника, чем США для Украины. С этим нужно что-то решать. Решения нужно принимать немедленно. Поэтому я надеюсь, что они будут принимать в ближайшие два дня на встрече Большой семерки. Украина, мне кажется, должна очень жестко и публично это требовать.

Я думаю, что уже соответствующие запросы пошли по соответствующим каналам связи. С другой стороны, мы понимаем, что Кремль перешел к буквально нацистской тактике "выжженной земли". Понимаем, что надвигается зима, и они сознательно уничтожают основную энергетическую инфраструктуру. Потому что, кроме огня, будет применен мороз. Мы понимаем, что в Кремле ставят на это очень большую ставку. Но тут Путин снова начал бегать, начал бекать-мекать о своих так называемых "миротворческих инициативах".

Все в Москве, включая Путина, понимают, что на конвенционном уровне Украина выиграет эту войну. Также они поняли, что ядерный шантаж не работает, что в ответ на ядерный шантаж и Путина убьют, и силы НАТО сами непосредственно вступят в военное столкновение с Россией.

И они нашли сейчас такой узкий коридор возможностей – конвенционной атаки на инфраструктуру Украины, с целью заставить ее или Запад заключить перемирие, прекращение войны, которое, по сути, закрепит все территориальные захваты. Но они, конечно, допустили ошибку. Украинский народ никогда на это не согласится.

Да и Запад, нужно отдать должное (несмотря на всю активность российской "пятой колонны" в США, включая двух бывших президентов Обаму и Трамп), достаточно твердо отвергает любую возможность переговоров.

Большая семерка 12 сентября приняла план Украины по окончании войны – то есть полная победа, гарантия безопасности, репарации России и наказание военных преступников. Это – официальный ультиматум Большой семерки путинскому режиму.

Но, приняв правильные политические решения, Запад как-то растерялся в военном смысле, не понимая необходимости немедленного ответа. Все эти замечательные разговоры, что через два месяца будет система ПВО с десятками "айрисов", а в середине следующего года (об этом просто смешно говорить!) представят какую-то программу с Vampire. Это – непонимание срочности происходящих сейчас процессов.

Ну и вопрос: как при наличии тех дальнобойных американских ракетных систем могла бы поменяться атмосфера в России? Мы понимаем, что Путин сейчас рассчитывает на определенную инерцию. Понимаем, что абсолютной поддержки среди российского населения в вопросе войны против Украины у него нет. Но понимаем, что он готовится к долгой войне, которая, скорее всего, может и не завершиться весной следующего года. Несмотря на то, что он выбрасывает эти лживые сигналы о своей готовности о чем-то говорить, понимаем, что на самом деле он готовится к большой постепенной мобилизации. Хотя мы слышали эту его ахинею на тему, что он там посоветуется с юристами об отзыве соответствующего своего же законопроекта.

Атаки по российским городам как акты возмездия за удары по украинским городам – это единственное средство, которое может привести и так называемый "глубинный народ", и так называемые "элиты" к пониманию того, что происходит.

Плюс, конечно, продолжающееся продвижение украинской армии на фронте, несмотря ни на что. Все мы ждем освобождения Херсона в этом месяце. Похоже, что и россияне с этим смирились. По крайней мере, военные явно на этом настаивают. У нас классическая ситуация конца Второй мировой войны, когда фюрер требует "ни шагу назад", защищать позиции, защитить которые невозможно.

Падения Херсона и ответные атаки по российским городам ракетами ATACMS кардинально изменят политическую ситуацию в России.

Она и сейчас уже непростая. Мы видим эти атаки Кадырова и Пригожина сначала на генералов. Началось все как атака на генералов. Путин спустил этих собак, чтобы в общественном сознании вину за поражение под Киевом, под Харьковом перевести на военных. Полная аналогия с гитлеровскими временами! Кто виноват – фюрер или генералы? Вот он и спустил нарочно этих псов, чтоб они убеждали люд в том, что виноваты генералы. Но псы уже выросли у больших волков, показывающих клыки самому Путину. В России уже началась борьба не за то, как нам лучше победить Украину, а за то, как нам удержать власть и собственность в стране, которая терпит поражение (это со стороны тех, кто сейчас наверху) или как нам захватить власть в стране, что терпит поражение. Об этом думают уже, и не только Пригожин с Кадыровым. То есть атмосфера гражданской войны, или войны между вооруженными отрядами элиты, нагнетается уже сейчас. А увольнение Херсона станет триггером конфликта.

Смотрите, сначала Пригожин критиковал генералов чисто из-за военных вопросов – тактики, стратегии. Затем он потребовал увольнять губернаторов. А в последнем своем заявлении, как бы мы к нему ни относились, он ставит под вопрос уже всю путинскую философию войны. Достаточно интересно его заявление о том, что Зеленский является достойным противником. Это – серьезный удар по Путину. Это косвенно говорит о том, что Путин недостойный противник в этой войне.

Я не идеализирую никого из них. Для нас они все – одинаковые военные преступники. И они начинают уничтожать друг друга, пока в блогах и выступлениях. А вот если они начнут убивать друг друга в вооруженных столкновениях в Москве – это будет прекрасное развитие этой тенденции.

Я с вами соглашаюсь. Действительно, происходит определенный процесс, мы будем надеяться, что он будет протекать в наиболее агрессивной форме. И определенным побочным проявлением его стало истерическое бегство путинской крестницы из России. Если путинская крестница убегает, боясь мести со стороны его опричнины, значит, он теряет контроль над ситуацией. Но если, например, возвращаться в Пригожин, то мы понимаем, что у Пригожина нет какого-то золотого министерского или гебэшного мандата.

Послевоенная ситуация в России – это будет ситуация 1917-18 годов. Вы ведь помните гражданскую войну? Там были банды Махно, Мамонтовых, Мироновых, Буденных… Кадыров и Пригожин задали новый тон российской политики – определяющими будут не финансовые связи с олигархами. Сила политика определяется количеством вооруженных людей, которые ему подчиняются. Это картина совершенно новой России. Сила Пригожина и сила Кадырова в том, что у них по 30 тысяч вооруженных солдат, подчиняющихся только им. Вы же видите, что и на фронте возникает масса ситуаций и столкновений этих структур с русскими вооруженными силами. А поставьте себя на место генералов, которых каждый день какие-то полевые командиры призывают лишить званий, расстрелять, отправить рядовыми на фронт и т.д.

Путинское государство потеряло монополию на насилие. Насилие становится аргументом тех полевых командиров, которые сумели сплотить наиболее квалифицированные, энергичные и многочисленные вооруженные подразделения. Это молнии новой длительной гражданской войны, всколыхнувшей всю Россию. Прямо по товарищу Ленину – империалистическая война в Украине перерастет в гражданскую войну внутри России. Пока это борьба элитная. А вот борьба массовая, народная начнется, когда половина выживших мобиков (а половина из них по статистике, наверное, выживут), после поражения России вернутся со своими автоматами в столицу, как в 1917 году вернулись крестьянские мобики с винтовками. Вот примерно такая перспектива сейчас у России.

То есть, де-факто не будет "патрушевского транзита". Речь идет о попытках пропихнуть на кресло правопреемника Путина младшего Патрушева. Насколько я понимаю, активность Пригожина из Кадырова тоже свидетельствуют, что они готовы идти против Патрушева?

Те времена, когда шанс, вес того или иного претендента на кресло определялся его связями, его родителями, уже ушли. Сейчас все решает количество вооруженных людей в ведении. Это – времена военного феодализма, если хотите.

Есть много разговоров о потенциальном распаде России, что Россия будет распадаться по этническим признакам или как-то иначе. А идет самый страшный распад России – распад центральной власти и вооруженных сил России на враждующие лагеря.