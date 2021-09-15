Впервые за время пандемии: заражаемость детей коронавирусом превысила 10%, - НАН Украины
В начале сентября заболеваемость COVID-19 среди детей превысила 10% от общего количества заражений, что стало максимальным показателем с начала пандемии
Об этом сообщает Национальная академия наук Украины .
"С началом месяца существенный рост продемонстрировала доля выявленных случаев болезни среди детей, которая превысила 10% и стало максимальным за все время наблюдений, обусловило возобновление падения среднего возраста больных", - рассказали ученые.
При этом, по данным НАН Украины, динамика количества новых заражений существенно ускорилась по сравнению со средними ожиданиями и больше соответствует пессимистическому сценарию развития эпидемии.
"Возможно, это вызвано увеличением количества детей среди новых выражений, что связано с началом учебного года", - предположили в НАН Украины.
Ученые отметили, что факт резкого роста заболеваемости одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей свидетельствует в пользу гипотезы о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в Украине.
- Напомним, в течение суток 14 сентября в Украине было зарегистрировано 4640 новых случаев COVID-19 , в том числе в 531 ребенка и 95 медработников.
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