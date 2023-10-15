Впервые за время оккупации: в порт Мариуполя прибыли одновременно три российских судна, - Андрющенко

Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"У порта одновременно три судна у причалов под погрузку. Впервые такое с начала оккупации", - написал он.

По словам Андрющенко, всего оккупанты привлекли четыре судна через якобы гражданскую фирму "РКС-НР".

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм

В то же время советник мэра Мариуполя предполагает, что если россияне не собираются перешвартовать либерийские суда, то это "плохая новость для нас".



Кроме того, оккупанты оборудовали на территории порта новые бетонные конструкции и грузовые контейнеры.

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм

"Будем пытаться узнать, что там. Хотя, может, большой хлопок просто сойдет с небес и упростит нам все. Потому что там ничего гражданского точно нет", - добавил Андрющенко.