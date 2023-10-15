Впервые за время оккупации: в порт Мариуполя прибыли одновременно три российских судна, - Андрющенко
В воскресенье, 15 октября, в Мариупольском морском порту впервые с момента оккупации города россиянами зафиксировали сразу три судна возле причалов под загрузку
Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
"У порта одновременно три судна у причалов под погрузку. Впервые такое с начала оккупации", - написал он.
По словам Андрющенко, всего оккупанты привлекли четыре судна через якобы гражданскую фирму "РКС-НР".
Фото: Петр Андрющенко / телеграмм
В то же время советник мэра Мариуполя предполагает, что если россияне не собираются перешвартовать либерийские суда, то это "плохая новость для нас".
Кроме того, оккупанты оборудовали на территории порта новые бетонные конструкции и грузовые контейнеры.
Фото: Петр Андрющенко / телеграмм
"Будем пытаться узнать, что там. Хотя, может, большой хлопок просто сойдет с небес и упростит нам все. Потому что там ничего гражданского точно нет", - добавил Андрющенко.
- 20 августа в акваторию Мариупольского морского порта впервые с момента полномасштабного вторжения РФ и оккупации города вошел и пришвартовался российский военный корабль.
- Также стало известно, что россияне углубляют порт временно оккупированного Мариуполя для того, чтобы он мог принимать крупные грузовые суда.
- К тому же, бетонные плиты, которые везут преимущественно из порта Севастополя, россияне используют для строительства укреплений.
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