Впервые за время Независимости: в Украине запускается серийное производство снарядов для подствольных и автоматических гранатометов
В Украине впервые в истории Независимости развернут серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов
Об этом сообщает сайт госконцерна Укроборонпром.
"Постановка на серийное производство этого боеприпаса знаменует начало возрождения боеприпасной отрасли Украины. У шосткинского завода "Импульс" есть все необходимые возможности и компетенции для производства, и он доказывает свою способность обеспечить критическую потребность армии в боеприпасах. Мы стремимся также достичь ведущих позиций нашего государства на мировых рынках ВВТ", – рассказал генеральный директор концерна Юрий Гусев.
В Укроборонпроме отметили, что до запуска собственного производства Украина была зависима от поставок упомянутых боеприпасов из-за рубежа.
Концерн запускает производство в партнерстве с ООО "Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" - разработчиком этого боеприпаса.
"Сегодня в Украине наконец-то появилось собственное производство боеприпасов для гранатометов, которое имеет замкнутый цикл. Для нашего специального конструкторского бюро это успех, а для Украины - бесспорная победа и пример эффективного государственно-частного партнерства", - подчеркнул руководитель СКБ "Вектор-В" Виталий Жуков.
В госконцерне добавили, что после запуска производства Украина становится одной из 12 стран мира с замкнутым циклом производства боеприпасов для ведения ближнего боя, а также это знаменует начало возрождения боеприпасной отрасли Украины.
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