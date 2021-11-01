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Впервые за время Независимости: в Украине запускается серийное производство снарядов для подствольных и автоматических гранатометов

1 ноября, 2021 понедельник
19:38
Общество

В Украине впервые в истории Независимости развернут серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов

Об этом сообщает сайт госконцерна Укроборонпром.

"Постановка на серийное производство этого боеприпаса знаменует начало возрождения боеприпасной отрасли Украины. У шосткинского завода "Импульс" есть все необходимые возможности и компетенции для производства, и он доказывает свою способность обеспечить критическую потребность армии в боеприпасах. Мы стремимся также достичь ведущих позиций нашего государства на мировых рынках ВВТ", – рассказал генеральный директор концерна Юрий Гусев.

В Укроборонпроме отметили, что до запуска собственного производства Украина была зависима от поставок упомянутых боеприпасов из-за рубежа.

Концерн запускает производство в партнерстве с ООО "Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" - разработчиком этого боеприпаса.

"Сегодня в Украине наконец-то появилось собственное производство боеприпасов для гранатометов, которое имеет замкнутый цикл. Для нашего специального конструкторского бюро это успех, а для Украины - бесспорная победа и пример эффективного государственно-частного партнерства", - подчеркнул руководитель СКБ "Вектор-В" Виталий Жуков.

В госконцерне добавили, что после запуска производства Украина становится одной из 12 стран мира с замкнутым циклом производства боеприпасов для ведения ближнего боя, а также это знаменует начало возрождения боеприпасной отрасли Украины.
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