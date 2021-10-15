Впервые за шесть лет: певица Адель выпустила песню

Об этом сообщает ВВС .



Адель также выпустила клип к синглу.



Режиссером клипа выступил Ксавье Долан, который снимал Адель видео к песне "Hello".

Новый сингл войдет в четвертый сольный альбом певицы под названием "30".



Выход запланирован на 19 ноября. Работу над ним певица начала три года назад.

Песня и клип певицы связаны с событиями из ее личной жизни. В 2019 году она подала на развод со мужем Саймоном Конеки. У них есть сын.