Впервые за шесть лет: певица Адель выпустила песню
Британская певица Адель после перерыва в шесть лет выпустила композицию, она называется "Easy On Me"
Об этом сообщает ВВС .
Адель также выпустила клип к синглу.
Режиссером клипа выступил Ксавье Долан, который снимал Адель видео к песне "Hello".
Новый сингл войдет в четвертый сольный альбом певицы под названием "30".
Выход запланирован на 19 ноября. Работу над ним певица начала три года назад.
Песня и клип певицы связаны с событиями из ее личной жизни. В 2019 году она подала на развод со мужем Саймоном Конеки. У них есть сын.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное