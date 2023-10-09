Впервые за полгода оккупанты перебросили в Мариуполь около 5 тыс. резервистов, - Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие вновь сформировавшихся и/или новонабранных российских подразделений. На шевронах - две пушки. По утверждению источников даже форма в состоянии "ни разу не стиралась", - написал Андрющенко в телеграмм.

В общей сложности речь идет о количестве до 5 тысяч. По словам советника мэра города, последний подобный ввод новых резервов фиксировали пол года назад - в апреле.

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм

Россияне углубляют порт временно оккупированного Мариуполя для того, чтобы он мог принимать крупные грузовые суда. Есть две версии того, зачем захватчики это делают. Кроме того, как отметил Андрющенко, усиленные перемещения систем ПВО в Мариуполе и вокруг города проводятся уже без соблюдения глобальных мер безопасности.

"Вдоль побережья от села Мелекино в направлении Бердянска фиксируем дополнительное развертывание систем связи", - добавил он.

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм