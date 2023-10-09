Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Впервые за полгода оккупанты перебросили в Мариуполь около 5 тыс. резервистов, - Андрющенко

Впервые за полгода оккупанты перебросили в Мариуполь около 5 тыс. резервистов, - Андрющенко

9 октября, 2023 понедельник
10:49
Война с Россией

В понедельник, 9 октября, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали прибытие около 5 тысяч российских резервистов с двумя пушками на шевронах

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие вновь сформировавшихся и/или новонабранных российских подразделений. На шевронах - две пушки. По утверждению источников даже форма в состоянии "ни разу не стиралась", - написал Андрющенко в телеграмм.

В общей сложности речь идет о количестве до 5 тысяч. По словам советника мэра города, последний подобный ввод новых резервов фиксировали пол года назад - в апреле.

До Маріуполя окупанти перекинули близько 5 тис. резервістів

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм


Россияне углубляют порт временно оккупированного Мариуполя для того, чтобы он мог принимать крупные грузовые суда. Есть две версии того, зачем захватчики это делают. Кроме того, как отметил Андрющенко, усиленные перемещения систем ПВО в Мариуполе и вокруг города проводятся уже без соблюдения глобальных мер безопасности.

"Вдоль побережья от села Мелекино в направлении Бердянска фиксируем дополнительное развертывание систем связи", - добавил он.

До Маріуполя окупанти перекинули близько 5 тис. резервістів

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм

  • В настоящее время оккупанты прерывают побережье Азовского моря, превращая его в линию обороны и устанавливают по периметру ПВО.
  • Накануне Андрющенко также заявил , что существует две версии того, зачем захватчики углубляют порт временно оккупированного Мариуполя для того, чтобы он мог принимать крупные грузовые суда. В частности, отмечалось, что оккупанты планируют создать там большой логистический хаб.
Украина
Россия
Мариуполь
російська армія
Донетчина
оккупированные территории
окупанти
Читайте также:
8 октября, 2023 воскресенье
Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал событие, после которого поражение России станет неизбежным
8 октября, 2023 воскресенье
РФ обвинила Украину в атаке ракетой в Крым
полковник Йонатан Штайнберг
8 октября, 2023 воскресенье
В бою погиб командир израильской бригады "Нахаль"
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.65
    Продажа 40.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
9 октября
10:43
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Есть предположение, что боеприпасный поток из Северной Кореи активизировался, - Згурец
10:40
ВАКС
ВАКС закрыл дело "Роттердам+": САП обжалует решение в суде
10:40
Обновлено
Россияне удерживают в Черном море ракетоноситель с 4 "калибрами"
10:27
Ракетный удар РФ по Грозе: идентифицировано 49 тел, считают пропавшими без вести 5 человек
10:07
"Претензии со стороны ГАСУ угрожают полной остановкой производства": КБ "Луч" просит правительство ввести мораторий на проверки
10:00
Инфографика
Курс валют на 9 октября: выросла ли стоимость доллара и евро
09:54
В результате обстрелов минувшей ночью в трех областях погибли двое мирных жителей, 6 пострадали
09:52
OPINION
Война, террор, хаос на Ближнем Востоке выгодны только России
09:36
Связи активизировались: разведка Британии оценила развитие отношений России и Ирана
09:23
Олег Николенко
В Израиле дипломаты вывезли из города Сдерот раненого украинского мальчика и разыскали 5 граждан, - МИД
09:08
В харьковском экопарке около 20 животных отравили мышьяком: прокуратура начала расследование
08:55
Обновлено
ЦАГАЛ заявил об ударах по более чем 500 объектам ХАМАС и Исламского джихада в Секторе Газа
08:35
Обзор
США теряют контроль над миром, в первую неделю войны Залужный неделя не общалась с Милли. Акценты мировых СМИ 9 октября
08:32
Почти треть людей, тяжело болевших COVID, имеют аномалии органов, - исследование
08:24
Обновлено
Иран
СМИ сообщили, что Иран помогал планировать нападение на Израиль. Тегеран отреагировал
08:00
Аналитика
РПЦ скатилась в ересь и отступила от науки Христа
07:59
Обновлено
Российская армия за сутки потеряла 2 танка, 3 БМП и 350 военных, - Генштаб ВСУ
07:22
російський атомний підводний човен
Китай начинает производство нового поколения ядерных подлодок с технологиями РФ, - Reuters
06:37
УЕФА переносит запланированные на октябрь международные матчи, которые должны пройти в Израиле
06:25
ISW: Россия готовится к возможным конфликтам со странами НАТО
05:41
В Израиле в результате атак ХАМАС погибли по меньшей мере четверо граждан США
03:59
ООН
После экстренного заседания Совбеза ООН никаких решений не было принято, - CNN
03:47
Блинкен не считает, что нападение на Израиль связано с фокусом Запада на Украине
03:32
Израиль попросил у США высокоточные бомбы и системы ПВО - CNN
03:11
ISW: Россияне начали минировать поля возле Роботиного и Вербового, чтобы удержать ВСУ
02:52
Великобритания пообещала помочь Израилю в борьбе с ХАМАС
02:29
Цены на нефть выросли на 3% после событий в Израиле
02:09
Боевики ХАМАС запустили 100 ракет по Ашкелону, пострадал ребенок
01:47
РФ запустила новый фейк: ХАМАС якобы использует украинское оружие
01:35
Россияне атаковали Антоновку в Херсонской области: погиб мужчина
01:27
Армия РФ пытается усилить боевые силы на Лимано-Купянском направлении, - Евлаш
01:13
На фото флаг ОАЭ
Арабские Эмираты высказались в поддержку Израиля
01:05
Обновлено
"Кривбасс" - "Черноморец" 1:0
"Кривбасс" обыграл "Черноморца": результаты и расписание всех матчей 10 тура УПЛ
00:24
Обновлено
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 2 445
00:10
Эмблема ЦАХАЛа
Израильские коммандос схватили заместителя палестинского комбрига. ХАМАС признал, что содержит 130 заложников, - Jerusalem Post
2023, воскресенье
8 октября
23:25
С помощью бойцов из Новой Зеландии десант ГУР высаживался в Энергодаре, чтобы освободить Запорожскую АЭС
22:47
Флаг Израиля
"Эпоха переговоров с дикарями завершилась". Власти Израиля считают ХАМАС более жестоким, чем ИГИЛ, и решили его "полностью стереть"
22:13
Центр Малина после ракетного удара РФ. 7 марта 2022 года
В Житомирской области восстановили 63% поврежденного россиянами жилья
21:41
Эксклюзив
Флаг Словакии
Единственная возможность для Фицо создать правительство – это договоренность с Пеллегрини, - политолог Дулеба
21:30
Уже есть более 100 обращений за помощью от украинцев в Израиле, - Зеленский
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV