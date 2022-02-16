Впервые за многие годы: за 15 февраля в Украине не было ни одного погибшего в ДТП, - глава Нацполиции
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что за сутки 15 февраля в Украине не зафиксировали ни одного летального случая в результате дорожно-транспортного происшествия
Об этом он заявил во время телемарафона в День единения, сообщает Эспрессо.TV.
"Впервые за многие годы для 40-миллионной страны вчера (15 февраля, - ред.) у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера был один погибший. Если посмотреть на неделю назад, у нас за два дня было 13 жертв ДТП", - отметил Клименко.
Он также рассказал, что за понедельник, 14 февраля, и вторник, 15 февраля, число ДТП в стране сократилось на 46%. Кроме того, возросло количество обращений граждан в полицию - от 49 до 53 тыс.
По его словам, такие показатели стали возможны благодаря переходу Нацполиции на службу в усиленном режиме, которое произошло в понедельник, 14 февраля.
Напомним, что работать правоохранители в усиленном режиме будут до 19 февраля. Как объяснял ранее Клименко, такие меры предпринимаются для того, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы безопасности украинских граждан.
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