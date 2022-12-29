Впервые за многие годы уровень уверенности украинцев превысил уровень тревоги, - аналитик фонда Деминициативы Бурковский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Фонд "Демократические инициативы" провел соцопрос относительно того, как повлияли российские террористические ракетные атаки на граждан Украины и как изменились настроения украинцев с начала войны. Летом мы исследовали Николаев, и мы увидели такую особенность. В Николаеве люди были более радикально и решительно настроены. То есть люди, которые живут под постоянными обстрелами, в постоянном страхе. В конце декабря, после нескольких блекаутов, мы спросили и увидели, что решимость украинских граждан возросла. Мы спросили украинцев, которые живут в стране: Какие они испытывают эмоции, когда думают о будущем Украины? – рассказал Бурковский.

По словам аналитика фонда Деминициативы, впервые, за многие годы, уровень уверенности в будущем Украины превысил уровень тревоги.

"Доминантными чувствами является надежда: об этом отметили 60%. 46% опрошенных сказали, что это оптимизм, 27% сказали, что чувствуют уверенность, тревогу испытывают 24%. Важно, что уровень страха снизился. То есть, несмотря на российские террористические атаки, растет уверенность" и твердость украинцев. Украинцы готовы бороться, даже если помощь со стороны Запада будет уменьшаться или исчезнет. 62% украинцев против переговоров с Россией. Украинцы решительно настроены бороться к победе и делают для этого все", - добавил Бурковский.

За минувшие сутки, 28 декабря, западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 90 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств

По состоянию на декабрь в Украину вернулись из-за границы более 100 тысяч школьников, однако там еще остается около 516 тысяч. Также 95 тысяч детей находятся на временно оккупированных территориях

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