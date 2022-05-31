Впервые за два года: Укрзализныця запускает поезд Киев-Черкассы

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

"Впервые за два года Укрзализныця возвращает сообщение с Черкассами. Региональный поезд №782/781 Киев-Черкассы и обратно начинает курсировать с 8 июня 2022 года. Он будет ездить шесть дней в неделю, кроме вторников", - говорится в сообщении.

Поезд №781 Черкассы-Киев будет отправляться со станции Черкассы в 6.30 и прибывать в Киев в 11.01.

Поезд №782 Киев-Черкассы отправляется из Киева в 15:05 и прибудет в Черкассы в 19:30.

В пути поезда будут останавливаться только на станции им. Т. Шевченко.

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