Впервые за более чем 10 лет: Турция и Армения провели переговоры о нормализации отношений
Турция и Армения заявили, что первый за более чем 10 лет раунд переговоров был "положительным и конструктивным", что повышает вероятность возобновления отношений и открытия границ после десятилетий вражды
Об этом сообщает Reuters.
Министерства иностранных дел Турции и Армении заявили, что переговоры прошли в "положительной и конструктивной" атмосфере, добавив, что обе стороны привержены полной нормализации отношений без каких-либо предварительных условий.
По их словам, спецпосланники "обменивались мнениями о процессе нормализации".
В отдельных заявлениях с аналогичными формулировками министерства иностранных дел заявили, что дата и место проведения следующего раунда переговоров будут определены позже.
Источники в турецких дипломатических кругах сообщают, что переговоры между делегациями продолжались около 1,5 часов.
Страны расходятся во мнениях по нескольким вопросам, в первую очередь по поводу гибели 1,5 миллиона человек в 1915 году.
Армения заявляет, что убийства в 1915 году являются геноцидом, и эту позицию поддерживают Соединенные Штаты и некоторые другие страны. Турция признает, что многие армяне, жившие в Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими войсками во время Первой мировой войны, но отрицает цифры и отрицает, что убийства носили систематический характер или были геноцидом.
Напряженность снова вспыхнула во время войны 2020 года за территорию Нагорного Карабаха. Турция обвинила силы этнических армян в оккупации принадлежащих к Азербайджану земель. С тех пор Турция призвала к сближению, поскольку стремится к большему влиянию в регионе.
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