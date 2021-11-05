Впервые за 40 лет паузы: группа ABBA выпустила новый альбом
Шведская группа ABBA выпустила первый за 40 лет музыкальный альбом
Об этом сообщили на официальном сайте ABBA .
Новый альбом называется Voyage и в него вошло 10 песен. Композиции Don`t Shut Me Down и I Still Have Faith In You группа выпустила 2 сентября 2021 года.
Предыдущий альбом The Visitors вышел в 1981 году.
Сейчас исполнители готовятся к концерту, который состоится в мае 2022 года, и, как обещают артисты, станет революционным.
Известные хиты и новые композиции исполнят цифровые аватары певцов, разработанные специалистами из компании Джорджа Лукаса, создавшего "Звездные войны". Сами исполнители будут играть вживую рядом со своими цифровыми копиями.
Участники группы Бьорн Ульвеус и Бенни Андерсон объявили, что этот альбом станет последним в истории ABBA.
Справка: группа ABBA была создана в 1972 году, а ее название происходит от первых букв имен исполнителей: Анни-Фрид Лингстад, Бенни Андерсон, Бьорн Ульвеус, Агнета Фельтског. ABBA стали победителями "Евровидения" в 1974 году, где исполнили композицию Waterloo. Развалилась группа в 1982 году.
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