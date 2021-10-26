Впервые за 30 лет независимости: Молдова закупит газ не у России
В Молдове сообщил о заключении первого контракта между Energocom и польской компанией PGNiG о пробной закупке 1 млн кубометров газа
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы.
"Это первая в истории Молдовы закупка газа из альтернативного источника", – говорится в сообщении.
Как отмечается, Energocom получил семь заявок на объявленный тендер по покупке газа. Пробные закупки должны помочь проверить возможности Молдовы импортировать газ из альтернативных источников и сбалансировать низкое давление в системе газоснабжения.
"В условиях снижения давления в системе газоснабжения закупка газа из альтернативных источников позволяет продолжать поставлять газ потребителям", – добавили в правительстве.
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