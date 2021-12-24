Впервые за 22 года: в Австралии обнаружили редкую розовую рыбу
У берегов Тасмании заметили редкую брахионихтиевую рыбу с "лапками", живущую только в Австралии
Об этом пишет BBC.
Брахионихтиевые рыбы не только плавают, но и "ходят" по морскому дну на "лапках".
Последний раз такую рыбу видел дайвер в 1999 году у берегов Тасмании, а перед этим ее замечали только четыре раза.
Чиновники внесли брахионихтиевую рыбу в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Исследователи сообщают, что заметили рыбу на записи глубоководной камеры, сделанной в этом морском парке раньше.
Ученые считали рыбу мелководным видом, живущим в защищенных бухтах, однако сейчас заметили ее на глубине 150 м у дикого южного побережья Тасмании.
"Это увлекательное открытие дает надежду на дальнейшую выживаемость розовых рыб с ладошками, поскольку очевидно, что у них более широкая среда обитания и распространения, чем считалось ранее", - сообщил ведущий исследователь и морской биолог, а также доцент Университета Тасмании Невилл Барретт.
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