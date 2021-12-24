Впервые за 22 года: в Австралии обнаружили редкую розовую рыбу

Об этом пишет BBC.



Брахионихтиевые рыбы не только плавают, но и "ходят" по морскому дну на "лапках".



Последний раз такую рыбу видел дайвер в 1999 году у берегов Тасмании, а перед этим ее замечали только четыре раза.



Чиновники внесли брахионихтиевую рыбу в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.



Исследователи сообщают, что заметили рыбу на записи глубоководной камеры, сделанной в этом морском парке раньше.



Ученые считали рыбу мелководным видом, живущим в защищенных бухтах, однако сейчас заметили ее на глубине 150 м у дикого южного побережья Тасмании.



"Это увлекательное открытие дает надежду на дальнейшую выживаемость розовых рыб с ладошками, поскольку очевидно, что у них более широкая среда обитания и распространения, чем считалось ранее", - сообщил ведущий исследователь и морской биолог, а также доцент Университета Тасмании Невилл Барретт.