Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин не держит слово и не собирается. Впервые за 22 года Путин оказался в ситуации, когда он поднимает ставки, но никто не ведется. В результате голода в Африке может возникнуть миграционный кризис из стран Африки в ЕС. В очередной раз Путин заставляет садиться с ним за стол переговоров", – подчеркнул Денисенко.

Советник министра МВД также добавил, что будет ошибкой выходить из зерновых соглашений, потому что мы можем проиграть Путину информационную войну.

"Ближний Восток зависит от поставок зерна, в том числе из Украины. У нас есть возможность сказать, что именно Путин выходит из соглашений и именно Путин ломает договоренности об обеспечении мира зерном. Если мы выйдем из этих соглашений – это будет выстрел себе в ногу. Путин и дальше не позволит экспорт зерна из Украины. Он его или сведет к нулю, или будет минимизировать. Его ключевая задача - принуждать к переговорам коллективный Запад, чтобы сняли санкции и подписали соглашение", - подчеркнул Денисенко.

После 11:00 в субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Горит морской порт

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым ракетный удар по порту Одессы, заявив, что кремль продолжает использовать продовольствие как оружие .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb