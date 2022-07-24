Впервые за 22 года Путин оказался в ситуации: он поднимает ставки, но никто не ведется, – советник министра МВД Денисенко
Советник министра МВД Вадим Денисенко рассказал, что, ударив по Одессе, Путин продемонстрировал всему миру, что с ним невозможно договариваться
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин не держит слово и не собирается. Впервые за 22 года Путин оказался в ситуации, когда он поднимает ставки, но никто не ведется. В результате голода в Африке может возникнуть миграционный кризис из стран Африки в ЕС. В очередной раз Путин заставляет садиться с ним за стол переговоров", – подчеркнул Денисенко.
Советник министра МВД также добавил, что будет ошибкой выходить из зерновых соглашений, потому что мы можем проиграть Путину информационную войну.
"Ближний Восток зависит от поставок зерна, в том числе из Украины. У нас есть возможность сказать, что именно Путин выходит из соглашений и именно Путин ломает договоренности об обеспечении мира зерном. Если мы выйдем из этих соглашений – это будет выстрел себе в ногу. Путин и дальше не позволит экспорт зерна из Украины. Он его или сведет к нулю, или будет минимизировать. Его ключевая задача - принуждать к переговорам коллективный Запад, чтобы сняли санкции и подписали соглашение", - подчеркнул Денисенко.
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