Впервые за 143 года: в Киеве зафиксировали новые температурные рекорды

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .

Вчера впервые за 143 года наблюдения в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +7,3°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекордного значения для этого дня в 1993 году. Норма превышена на 9,8 ° С, которая соответствует погоде начала апреля.

В Киеве 18 января максимальная температура воздуха поднялась до +10,2°С, превысив рекорд 2007 года на 0,8°С.

Минимальная температура не опускалась ниже 3,7°С. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1990 году - 3,4°С.

Также в столице в первые три дня фиксировали температурные рекорды.