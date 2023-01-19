Впервые за 143 года: в Киеве зафиксировали новые температурные рекорды
18 января в столице зафиксировали три температурных рекорда. В частности, впервые за годы наблюдений среднесуточная температура составила +7,3°С
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .
Вчера впервые за 143 года наблюдения в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +7,3°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекордного значения для этого дня в 1993 году. Норма превышена на 9,8 ° С, которая соответствует погоде начала апреля.
В Киеве 18 января максимальная температура воздуха поднялась до +10,2°С, превысив рекорд 2007 года на 0,8°С.
Минимальная температура не опускалась ниже 3,7°С. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1990 году - 3,4°С.
Также в столице в первые три дня фиксировали температурные рекорды.
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