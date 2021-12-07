Впервые за 11 лет не Ангела Меркель: рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes возглавила писательница Маккензи Скотт

Об этом сообщает Forbes.



В рейтинге в этом году больше всего женщин, преуспевших в сфере менеджмента: из 100 представительниц в списке 40 - руководительницы, контролирующие рекордный доход в $3,3 трлн. В списке представительницы 30 стран, занимающиеся культурой, благотворительностью, технологиями, спортом и финансами.



Впервые за 11 лет рейтинг возглавила не Ангела Меркель. Ее вычеркнули из списка после отставки с должности канцлера Германии. Теперь на первом месте Маккензи Скотт - филантропка, писательница, экс-жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса, третья среди самых богатых женщин в мире.



На втором месте оказалась вице-президент США Камала Гаррис - первая женщина, первая темнокожая американка и первая американка азиатского происхождения, получившая этот пост.



Третье место заняла глава Европейского центрального банка Кристин Лагард - первая женщина на этом посту. Исполнительный директор компании General Motors и также первая женщина на этом посту Мэри Барра оказалась на четвертом месте в списке Forbes. На пятом месте - американская бизнесвумен, филантропка и экс-жена Била Гейтса Мелинда Гейтс.

Напомним, 1 июня 2021 года Forbes назвал самого влиятельного человека украинского футбола.