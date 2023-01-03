Впервые за 100 лет спикера палаты представителей конгресса США не избрали в один тур

Об этом сообщает CNN.

Представитель большинства, республиканец Кевин Маккарти, не получил достаточного количества голосов поддержки в первом туре. Такого не было с 1923 года. Его кандидатура набрала 203 голоса поддержки вместо необходимых 218. Еще 19 республиканцев проголосовали за других кандидатов

После этого начался второй тур голосования. Однако, как отмечает CNN, в этом туре МакКарти потерял больше голосов, чем может себе позволить. Поэтому, скорее всего, впереди – третий тур.

Технически Маккарти не требуется 218 голосов, чтобы стать спикером. Для получения должности нужно большинство присутствующих и голосующих (обычно это и есть 218 депутатов). Но если определенное количество людей пропускает голосование, количество голосов, необходимое для получения большинства, может быть меньше, как это произошло в 2021 году: предыдущая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси была избрана 216 голосами.

Учитывая, что МакКарти не выиграл в первом туре голосование, затянется и принесение присяги остальных законодателей, отмечает "Голос Америки". Заседание обеих палат конгресса – сената и палаты представителей – начинается с голосования в Палате за своего следующего спикера. После того, как он примет присягу, ее приносят новоизбранные и действующие законодатели из обеих палат, чтобы начать новую сессию. Впервые к присяге должны привести 82 новых члена Палаты представителей: 47 республиканцев и 36 демократов.

Справочно. Спикер не только возглавляет палату представителей конгресса, но и является третьим лицом в государстве. Он имеет важное значение для функционирования правительства в Вашингтоне. Также спикер не только будет возглавлять нижнюю палату конгресса, но и может вступить в должность президента, если действующий глава государства умрет, уйдет в отставку или будет отстранен от должности.

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. На них переизбран весь состав палаты представителей (435 мест) и треть сената (35 из 100 мест). Кроме того, в 36 штатах избраны новые губернаторы. В палате представителей демократы получили 213 мест, республиканцы – 221.

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