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Впервые за 10 лет украинец торжествовал на ЧЕ по вольной борьбе

19 апреля, 2023 среда
01:44
Спорт

Украинский спортсмен Василий Михайлов одержал победу на чемпионате Европы по вольной борьбе

Об этом сообщает "Трибуна".

В финальной схватке весовой категории до 79 кг Василий Михайлов победил действующего чемпиона Европы Георгиса Кугиумцидиса из Греции. Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу украинца.

Это первая победа Украины на ЧЕ в мужской вольной борьбе за последние 10 лет. В 2013 году Павел Олейник стал чемпионом в весовой категории до 96 кг.

ЧЕ проходит в хорватском Загребе. Бронзовые награды уже получили Игорь Никифорук и Эрик Арушанян.

Украина
Хорватия
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