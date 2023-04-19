Впервые за 10 лет украинец торжествовал на ЧЕ по вольной борьбе
Украинский спортсмен Василий Михайлов одержал победу на чемпионате Европы по вольной борьбе
Об этом сообщает "Трибуна".
В финальной схватке весовой категории до 79 кг Василий Михайлов победил действующего чемпиона Европы Георгиса Кугиумцидиса из Греции. Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу украинца.
Это первая победа Украины на ЧЕ в мужской вольной борьбе за последние 10 лет. В 2013 году Павел Олейник стал чемпионом в весовой категории до 96 кг.
ЧЕ проходит в хорватском Загребе. Бронзовые награды уже получили Игорь Никифорук и Эрик Арушанян.
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