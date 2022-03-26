Впервые встреча в формате 2+2: Резников с Кулебой в Польше встретились с топ-чиновниками США
В Варшаве состоялась встреча министра обороны Украины Алексея Резникова и министра внешней политики Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином
"Впервые встреча в формате 2+2. С Дмитрием Кулебой мы обсуждаем текущие вопросы и сотрудничество в политических и оборонных направлениях между Украиной и США (Энтони Блинкеном Ллойдом Остином). Вечером мы также будем присутствовать на выступлении Джо Байдена о войне России против Украины. Подробности позже", - сообщил в Twitter Алексей Резников, передает " Еспресо. TV ".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул , что этот особый формат 2+2 позволяет "искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии".
Также при обсуждении в формате 2+2 на встречу заходил президент США Джо Байден. Ответное фото распространило CNN.
Напомним , США готовы предоставить $1 млрд помощи и приютить 100 тыс. украинских беженцев, - Байден
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