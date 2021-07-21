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Впервые в Украине СБУ задержала пирата, который захватил судно и требовал выкуп за его освобождение

21 июля, 2021 среда
09:29
Общество Впервые в Украине СБУ задержала пирата, который захватил судно и требовал выкуп за его освобождение

СБУ задержала гражданина Украины, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Это первый случай в истории Украины, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве (ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса Украины).

"Пиратом оказался житель Николаевщины. Он устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. Впрочем, вместо того, чтобы охранять лодку, мужчина сам захватил ее. Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в $ 500 тыс. Начались переговоры с менеджерами компании судовладельца, которые продолжались 4 дня ", - говорится в сообщении.

Представителям судоходной компании удалось уговорили пирата сдать оружие и разблокировать лодка за $ 6 тыс. Но когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз требовал $ 100 тыс. - иначе угрожал выбросить все оружие за борт.

Компания отказалась выплачивать выкуп. Злоумышленник успел выбросить часть оружия, а затем его остановили силой. Поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности (в нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства).

Пирата удалось задержать уже в Украине. В ходе спецоперации сотрудников СБУ злоумышленника разоблачили в Николаеве. С момента приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства.

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Николаевская область
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