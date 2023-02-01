Впервые в Украине оборудовали зал суда в укрытии
В Винницком апелляционном суде оборудовали зал для рассмотрения дел во время воздушной тревоги: его развернули в укрытии учреждения
Об этом говорится на сайте Винницкого апелляционного суда.
"Отныне судебные заседания в Винницком апелляционном суде будут проходить и во время воздушной тревоги. Впервые в Украине зал для рассмотрения дел оборудовали в укрытии учреждения", - отметили в пресс-службе.
Так, по словам главы ВАС Сергея Медвецкого, в 2022 году только в этом учреждении откладывали около 4 тыс. судебных заседаний, и одной из причин стала воздушная тревога.
- Напомним, в четверг, 26 января, Россия снова массово атаковала Украину ракетами: в направлении Киева противовоздушная оборона сбила более 20 ракет. О работе ПВО сообщали власти Киевщины, Виннитчины, Днепропетровщины и Одесчины.
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