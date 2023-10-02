Впервые в Украине обличителю коррупции выплатят вознаграждение – более 13 млн грн
В понедельник, 2 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда впервые приняла решение о выплате вознаграждения обличителю коррупции – ему заплатят 13 миллионов 299 тысяч 950 грн
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Суд утвердил соглашение о признании вины между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и бывшим первым заместителем начальника налоговой службы Киева. Его признали виновным в мошенничестве и предложении или предоставлении неправомерной выгоды.
По итогам соглашения обвиняемого освободили от 5 лет заключения и назначили испытательный срок на три года.
"Согласно соглашению обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 миллионов гривен в поддержку Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении ВАКС.
Суд также конфисковал в пользу государства $6 млн: из них $5,95 млн передали в поддержку Вооруженных Сил Украины, еще $50 тысяч – перечислили в бюджет.
Также впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю, которое составит 13 299 950 грн.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней после его оглашения.
Суд не называет имен обвиняемого и обличителя. Однако, по сообщениям в СМИ, что касается обвиняемого, речь идет о бывшем заместителе киевской налоговой службы Николае Ильяшенко.
В то же время, как отмечают в УП, обличителем может быть Евгений Шевченко. В 2020 году он сообщил о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов за $6 млн.
Шевченко сообщил о вознаграждении в Facebook.
"Учитывая, что разоблачение преступления состоялось три года назад и курс за это время существенно просел, то в итоге я должен получить не $500 тысяч, а "лишь" $350 тысяч (13,3 млн грн), что, конечно, тоже очень неплохо" , – написал Шевченко.
Он также добавил, что сейчас размышляет над тем, чтобы "подготовить образовательный курс для будущих обличителей, которые смогут не только помогать стране уничтожать коррупционную сволочь, но и при этом еще очень прилично зарабатывать".
- Накануне Высший антикоррупционный суд Украины утвердил соглашение между прокурором и налоговиком Ильяшенко по делу о попытке подкупа НАБУ и САП.
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