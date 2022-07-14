В Украине определили первую компанию, которая сможет поставлять биометан в газораспределительные сети. Ею станет агрохолдинг "Галс Агро", чей газ начнут скачивать в газовую сеть на Черниговщине. Об этом сообщает Биоэнергетическая ассоциация Украины.

Региональная газовая компания и агрохолдинг "Галс Агро" уже заключили договор о присоединении биометанового завода ООО "Городище-Пустоваровская аграрная компания" в Черниговской области к газораспределительным сетям. Первое в Украине физическое присоединение мощностей завода к газораспределительным сетям и производство биометана предварительно состоится в начале 2023 года.

Проектная мощность оборудования очистки биогаза до биометана составляет около трех млн кубометров газа в год. Это объем потребления около 1500 частных домохозяйств.

Агрохолдинг "Гасл Агро" возделывает около 40 тыс. га земли в Киевской, Черниговской, Винницкой и Полтавской областях. Компания выращивает зерновые и энергетические культуры, производит сахар, мясо и молоко, а также занимается птицеводством и садоводством. Соответственно, имеет достаточно собственного сырья для производства биометана.