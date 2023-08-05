Впервые в Украине: Минобороны утвердило летнюю полевую форму для женщин
Министерство обороны Украины 3 августа утвердило образец-эталон летнего полевого костюма для военнослужащих ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Теперь женская летняя полевая форма официально поставлена на обеспечение. В настоящее время идет работа над внедрением женского бронежилета.
Отмечается, что работа по внедрению женской полевой формы началась еще в 2022 году. С тех пор проходили многочисленные заседания рабочих групп, наработка и испытание формы.
"Модель костюма летнего полевого для наших военнослужащих проходит надлежащие процедуры в заявленные сроки. Техническая спецификация и образец-эталон уже утверждены. В ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок в войска", - сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он также добавил, что в обновленной модели костюма были учтены все пожелания и замечания военнослужащих женщин, принимавших участие в опытных испытаниях.
"Верю, что в новой форме выполнять как боевые, так и тыловые обязанности, станет значительно комфортнее. Кстати, даже не во всех странах-членах НАТО, чей стандарт применяется для пошива. Да и вообще, женская военная форма долго не была повседневностью ни в одной стране", - сказал Резников.
Кроме этого, продолжается работа над внедрением женского бронежилета.
"Уже есть первые образцы женских бронежилетов. Продолжается их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов. В конце концов, наши защитницы смогут получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии с их данных", - отметил министр обороны.
- 7 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала о процессе разработки первой летней полевой формы для женщин-военных.
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