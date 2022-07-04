Об этом сообщил Петр Порошенко.

Это первый случай, когда новая боевая бронетехника продается волонтерам и благотворителям – сказал Порошенко, побывавший на предприятии в Италии и показавший эти машины. Переговоры о получении экспортной лицензии продолжались три месяца, Фонд Порошенко уже внес 50 млн грн аванса.

"Сегодня очень крутой день. Для этого стоило биться почти три месяца и сделать невероятное, потому что все говорили, что мы не получим экспортную лицензию на боевую технику. Это первый прецедент, когда на волонтерские деньги покупается боевая техника для украинских десантников", - пояснил Порошенко. .

Он поблагодарил итальянское правительство, с которым сотрудничал Фонд Порошенко, украинское посольство в Италии, а также украинское Министерство обороны и Генеральный штаб, которые выдавали все необходимые документы. И подчеркнул, что это прецедент – "мы поставляем боевую технику Десантно-штурмовым войскам Украины сообща".

"Победа – это большое общее дело. Даже если кто-то называет пиаром меценатство и волонтерство. Потому что сильнейшая черта украинцев – это солидарность. Нашим воинам нужно больше брони. От ее количества зависит, насколько быстро и удачно наше войско сможет провести контрнаступление и выбросить рашистов из Украины. "Этого ждут миллионы украинцев. Когда это произойдет, зависит от каждого из нас. Мы сильны, когда солидарны. Пока вы дофинансируете закупку бронемашин, Фонд Порошенко уже готовит средства на новые проекты. Будем держать вас в курсе и отчитываться за каждую гривню", – подчеркнул пятый президент.

Также на днях из Великобритании была отправлена первая партия из 12 грузовиков Leyland DAF 45.150, приобретенных на средства волонтеров и Фонда Порошенко для ВСУ. Порошенко сообщил, что уже внесли залог за вторую партию из 16 грузовиков.

Как известно, Порошенко недавно также передал партию пикапов Mitsubishi L200 военным на юге и востоке Украины, в частности, в Бахмуте Донецкой области.

Поддержка Вооруженных сил Украины – приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии израсходовано более 400 миллионов гривен. За эти средства приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оснащение и прочее), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как военным, так и жителям освобожденных городов).

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