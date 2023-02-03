Об этом на брифинге по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Владимир Зеленский.

"Отдельной темой наших переговоров была дальнейшая интеграция Украины в ЕС. Хочу отметить, что несмотря на полномасштабную войну прогресс в имплементации соглашения об ассоциации очевиден. На сегодняшний день выполнено 72% наших обязательств. Также на саммите мы представили прогресс в реализации рекомендаций Еврокомиссии. Впервые в нашем двустороннем документе, совместном заявлении саммита, зафиксированы наши намерения начать переговоры о вступлении и сделать это как можно быстрее", - отметил президент.

Он добавил, что Украина уже начала подготовку к этим переговорам и ожидает соответствующих решений Еврокомиссии и Евросовета.

"Цель - это начать переговоры в этом году. Я бы сказал, что это не просто направление, это - цель. Из важных достижений - прогресс в вопросе интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Мы одобрили план приоритетных действий на 2023-2024 годы. Его реализация сделает Украину де-факто членом ЕС на уровне секторов экономики – промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня”, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, два евроинтеграционных дня в Киеве дали мощные результаты.

"Таким результатом является - положительная оценка выполнения семи рекомендаций, одобрение плана действий по дальнейшей интеграции в общий рынок ЕС, решение о выделении 1 млрд евро на восстановление и дополнительное финансирование обороны, решение по ускорению подготовки 10-го пакета санкций против агрессора, зафиксированное в общей заявлении решения о начале вступления в ЕС, поддержка Евросоюзом украинской формулы мира, необходимость проведения саммита по ней", - подытожил президент.