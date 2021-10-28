Впервые в мире: в Японии запустили в открытую продажу летающий мотоцикл
В Японии впервые в мире поступил в открытую продажу летающий мотоцикл - ховербайк XTurismo Limited Edition
Об этом сообщает Reuters.
Со вторника, 26 октября, японский стартап ALI Technologies, который поддерживает футболист Кейсуке Хонда, продает ховербайки по 77,7 миллионов иен ($680 тыс.).
Ховербайк представляет собой гибрид квадрокоптера и мотоцикла. Он имеет традиционный двигатель и четыре электромотора. Аппапат может находиться в воздухе около 40 минут и развивать скорость до 100 км/ч.
При этом, по словам гендиректора фирмы Дайсуке Катано, ховербайк может передвигаться как по воздуху, так и по земле.
"Мы хотим, чтобы в первую очередь им воспользовались люди, заинтересованные в новой мобильности. Еще одна цель - применять его в спасательных операциях во время стихийных бедствий для доступа туда, куда трудно добраться людям", - сказал Катано.
Проект поддержали такие гиганты японской индустрии, как Mitsubishi, Kyocera и Kawasaki. Демонстрационные полеты провели у горы Фудзи. Однако использование ховербайка на дорогах и в воздушном пространстве общественного пользования затруднено из-за действующих в Японии правил безопасности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.36Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное