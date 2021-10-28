Впервые в мире: в Японии запустили в открытую продажу летающий мотоцикл

Об этом сообщает Reuters.



Со вторника, 26 октября, японский стартап ALI Technologies, который поддерживает футболист Кейсуке Хонда, продает ховербайки по 77,7 миллионов иен ($680 тыс.).



Ховербайк представляет собой гибрид квадрокоптера и мотоцикла. Он имеет традиционный двигатель и четыре электромотора. Аппапат может находиться в воздухе около 40 минут и развивать скорость до 100 км/ч.



При этом, по словам гендиректора фирмы Дайсуке Катано, ховербайк может передвигаться как по воздуху, так и по земле.



"Мы хотим, чтобы в первую очередь им воспользовались люди, заинтересованные в новой мобильности. Еще одна цель - применять его в спасательных операциях во время стихийных бедствий для доступа туда, куда трудно добраться людям", - сказал Катано.



Проект поддержали такие гиганты японской индустрии, как Mitsubishi, Kyocera и Kawasaki. Демонстрационные полеты провели у горы Фудзи. Однако использование ховербайка на дорогах и в воздушном пространстве общественного пользования затруднено из-за действующих в Японии правил безопасности.



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