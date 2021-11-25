Впервые в мире: в Британии мужчине пересадят глаз, напечатанный 3D принтером.
В Великобритании проведут первую в мире операцию по пересадке глаза, напечатанного 3D принтером.
Об этом сообщает BBC .
В специализированной клинике Мурфилдс в Лондоне пациенту Стиву Варзу пересадят глаз, сделанный с помощью цифровой 3D-технологии. Врачи отмечают, что такой способ имеет преимущества над установкой традиционных протезов.
Пациенту Стиву Варзу сейчас 40 лет, 20 из них он нуждался в пересадке.
"Этот новый глаз выглядит фантастическим и тот факт, что его изготовили с помощью цифровой 3D-технологии, со временем будет делать его все лучше и лучше", - сказал Варз.
Ранее для пересадки глаза пациенту необходимо было пройти двухчасовую процедуру, чтобы врачи подготовили слепок глазницы еще до того, как протез установят и сделают максимально реалистичным.
Теперь первый визит в офтальмолог продлится не более 30 мин. Кроме того, изготовление и установка протеза продлится до трех недель вместо шести.
Также врачи ожидают, что отпечатанный глаз будет больше похож на настоящий, чем традиционный протез.
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