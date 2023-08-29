Впервые в мире ученые обнаружили в мозгу человека 8-сантиметрового червя
Красный паразит был извлечен во время операции в Канберре из поврежденной ткани лобной доли австралийской женщины, родившейся в Британии
Об этом информирует BBC News .
Исследователи подчеркивают, что этот случай подтверждает повышенную опасность передачи болезней и инфекций от животных людям. Червь мог находиться в теле женщины до двух месяцев.
"Все в этой операционной получили шок, когда хирург взял несколько щипцов, чтобы обнаружить аномалию, и она оказалась живым 8-сантиметровым светло-красным червем. Даже если вы заберете фактор брезгливости, это новая инфекция, никогда раньше не задокументированная у человека ", - сказал врач-инфекционист медучреждения Канберры Санджая Сенанаяке.
Сообщается, что аскариды Ophidascaris robertsi распространены у ковровых питонов – неядовитых змей, встречающихся в большей части Австралии.
Австралийский эксперт по паразитологии Мехраб Хоссейн сказал, что женщина стала случайным хозяином после использования кормовых растений для приготовления пищи – загрязненных фекалиями питона и яйцами паразитов.
Началось все с боли в желудке, кашле, ночной потливости и диареи, переросших в усиление забывчивости и депрессии.
Пациентку госпитализировали в конце января 2021 года. Позднее сканирование выявило "атипичное поражение в правой лобной доле мозга". Причину ее состояния выявил только нож хирурга во время биопсии в июне 2022 года.
"О вторжении в мозг личинок Ophidascaris ранее не сообщалось. Рост личинки третьей стадии у человека-хозяина примечателен, учитывая, что предыдущие экспериментальные исследования не продемонстрировали развития личинок у одомашненных животных, таких как овцы, собаки и кошки", - пишет доктор Хоссейн.
Команда Австралийского национального университета сообщает, что за последние 30 лет появилось 30 новых видов инфекций. Три четверти приходятся на зоонозные - инфекционные заболевания, перешедшие от животных к человеку.
- Также ученые из лаборатории Колд Спринг Харбор успешно индуцировали превращение клеток рабдомиосаркомы в нормальные, здоровые мышечные клетки. Это прорыв, который может привести к разработке новых методов лечения этой болезни, а также подобным прорывам в лечении других видов рака человека.
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