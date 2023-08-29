Впервые в мире ученые обнаружили в мозгу человека 8-сантиметрового червя

Об этом информирует BBC News .

Исследователи подчеркивают, что этот случай подтверждает повышенную опасность передачи болезней и инфекций от животных людям. Червь мог находиться в теле женщины до двух месяцев.

"Все в этой операционной получили шок, когда хирург взял несколько щипцов, чтобы обнаружить аномалию, и она оказалась живым 8-сантиметровым светло-красным червем. Даже если вы заберете фактор брезгливости, это новая инфекция, никогда раньше не задокументированная у человека ", - сказал врач-инфекционист медучреждения Канберры Санджая Сенанаяке.

Сообщается, что аскариды Ophidascaris robertsi распространены у ковровых питонов – неядовитых змей, встречающихся в большей части Австралии.

Австралийский эксперт по паразитологии Мехраб Хоссейн сказал, что женщина стала случайным хозяином после использования кормовых растений для приготовления пищи – загрязненных фекалиями питона и яйцами паразитов.

Началось все с боли в желудке, кашле, ночной потливости и диареи, переросших в усиление забывчивости и депрессии.

Пациентку госпитализировали в конце января 2021 года. Позднее сканирование выявило "атипичное поражение в правой лобной доле мозга". Причину ее состояния выявил только нож хирурга во время биопсии в июне 2022 года.

"О вторжении в мозг личинок Ophidascaris ранее не сообщалось. Рост личинки третьей стадии у человека-хозяина примечателен, учитывая, что предыдущие экспериментальные исследования не продемонстрировали развития личинок у одомашненных животных, таких как овцы, собаки и кошки", - пишет доктор Хоссейн.

Команда Австралийского национального университета сообщает, что за последние 30 лет появилось 30 новых видов инфекций. Три четверти приходятся на зоонозные - инфекционные заболевания, перешедшие от животных к человеку.