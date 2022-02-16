Впервые в истории женщина излечилась от ВИЧ
В США пациентка стала первой в мире женщиной, выздоровевшей от ВИЧ
Об этом пишет Reuters.
Американка с лейкемией стала первой в мире женщиной и третьим человеком, поборовшим ВИЧ. Ей пересадили стволовые клетки от донора, который обладал естественной стойкостью к вирусу.
До этого от ВИЧ вылечилось двое мужчин.
Случай выздоровления женщины является частью исследования под руководством доктора Ивонн Брайсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и доктора Дебори Персо из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Так, 25 ВИЧ-инфицированным пересадили стволовые клетки из пуповинной крови для лечения рака и других серьезных заболеваний. Людей лечат от рака, а затем пересаживают им стволовые клетки от стойких к ВИЧ доноров.
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