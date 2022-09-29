Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы находимся на пороге важной психологической победы. В истории украинской армии еще не было эпизодов, когда наши военные брали врага в окружение, создавали россиянам котел и брали их там в плен. ВСУ взяли под огневой контроль пути отступления вокруг Лимана, которыми могли бы воспользоваться россияне", - отметил Киричевский.

По его словам, россияне могли отступить раньше и не подставляться под огонь ВСУ.

"Но сообщения о том, что Путин лично руководит военными операциями подтверждаются. В случае с Лиманом имеет значение не только количество уничтоженных рашистов, а то, что ВСУ впервые в истории провели успешную операцию по окружению противника и это еще больше поднимает боевой дух украинских защитников, чем Харьковское наступление", - добавил Киричевский.

Отметим, что президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации 21 сентября.

Российское руководство отправило в Лиман Донецкой области низкоквалифицированных солдат на 7 танках, два из которых попали в ДТП во время следования



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb