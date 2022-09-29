Впервые в истории ВСУ провели успешную операцию по окружению противника, – эксперт Defense Express Киричевский
Эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что ВСУ взяли под огневой контроль пути отступления вокруг Лимана
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы находимся на пороге важной психологической победы. В истории украинской армии еще не было эпизодов, когда наши военные брали врага в окружение, создавали россиянам котел и брали их там в плен. ВСУ взяли под огневой контроль пути отступления вокруг Лимана, которыми могли бы воспользоваться россияне", - отметил Киричевский.
По его словам, россияне могли отступить раньше и не подставляться под огонь ВСУ.
"Но сообщения о том, что Путин лично руководит военными операциями подтверждаются. В случае с Лиманом имеет значение не только количество уничтоженных рашистов, а то, что ВСУ впервые в истории провели успешную операцию по окружению противника и это еще больше поднимает боевой дух украинских защитников, чем Харьковское наступление", - добавил Киричевский.
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