Впервые в истории в Украину прибыл министр обороны Новой Зеландии
Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре побеседовал с Алексеем Резниковым, встреча 20 ноября стала дебютной
Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.
20 ноября состоялась встреча министров обороны Новой Зеландии и Украины: Пини Хенаре и Алексей Резников говорили о долгосрочном сотрудничестве и реализации совместных проектов в сфере обороны Украины.
Утверждается, что Резников проинформировал Хенаре о ситуации на фронте, в частности, об успехе ВСУ на Юге Украины.
"Kia ora, господин Министр! Я благодарен делегации и лично Вам за четкую позицию по поддержке Украины, а также за активное участие в подготовке украинских военнослужащих, – цитирует МО Украины Алексея Резникова.
В ходе делегации обсуждалось двустороннее сотрудничество: подготовка воинов и помощь в разминировании территорий Украины, где происходили боевые действия.
"Силы обороны Украины победят врага путем качественных преимуществ, опираясь на ресурсы свободного мира", - отмечается в тексте пресс-службы.
Министр обороны Новой Зеландии выразил поддержку народу Украины в борьбе с государством-оккупантом:
"Мы провели продуктивный разговор и определили наши перспективные планы. Я услышал о необходимых потребностях для украинских воинов, которые героически защищают свою землю. Проддолжим решать вопросы дальнейшей помощи украинцам совместно с нашим правительством. Мы поддерживаем Украину, применяем санкционное давление на Россию и верим в вашу победу. Вы являетесь свободным народом!" – высказался Пини Хенаре.
- Напомним, днем ранее, 19 ноября, в Украину приехал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, во время визита в Киев он объявил о новом пакете помощи для Украины в размере 50 млн фунтов.
- 20 ноября министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Украина получила от страны зенитные системы Crotale для защиты неба.
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