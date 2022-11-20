Впервые в истории в Украину прибыл министр обороны Новой Зеландии

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

20 ноября состоялась встреча министров обороны Новой Зеландии и Украины: Пини Хенаре и Алексей Резников говорили о долгосрочном сотрудничестве и реализации совместных проектов в сфере обороны Украины.

Утверждается, что Резников проинформировал Хенаре о ситуации на фронте, в частности, об успехе ВСУ на Юге Украины.

"Kia ora, господин Министр! Я благодарен делегации и лично Вам за четкую позицию по поддержке Украины, а также за активное участие в подготовке украинских военнослужащих, – цитирует МО Украины Алексея Резникова.

В ходе делегации обсуждалось двустороннее сотрудничество: подготовка воинов и помощь в разминировании территорий Украины, где происходили боевые действия.

"Силы обороны Украины победят врага путем качественных преимуществ, опираясь на ресурсы свободного мира", - отмечается в тексте пресс-службы.

Министр обороны Новой Зеландии выразил поддержку народу Украины в борьбе с государством-оккупантом:

"Мы провели продуктивный разговор и определили наши перспективные планы. Я услышал о необходимых потребностях для украинских воинов, которые героически защищают свою землю. Проддолжим решать вопросы дальнейшей помощи украинцам совместно с нашим правительством. Мы поддерживаем Украину, применяем санкционное давление на Россию и верим в вашу победу. Вы являетесь свободным народом!" – высказался Пини Хенаре.

Напомним, днем ранее, 19 ноября, в Украину приехал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, во время визита в Киев он объявил о новом пакете помощи для Украины в размере 50 млн фунтов.

20 ноября министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Украина получила от страны зенитные системы Crotale для защиты неба.

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