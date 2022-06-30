Впервые в истории: в июне 2022 года страны ЕС импортировали больше газа из США, чем из России

Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства, опубликованные в твиттере исполнительным директором МАЭ Фатихом Биролом.

"Недавнее резкое сокращение Россией потоков природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше сжиженного газа из США, чем через трубопровод из России", – отметил Бирол.

Он также подчеркнул, что европейским странам следует приложить немало усилий, чтобы подготовиться к тяжелой зиме без зависимости от российского газа.