Впервые в истории: в июне 2022 года страны ЕС импортировали больше газа из США, чем из России
Европейский Союз продолжает слезать с газовой иглы Москвы. Теперь страны ЕС больше импортируют голубое топливо из Соединенных Штатов, чем из РФ
Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства, опубликованные в твиттере исполнительным директором МАЭ Фатихом Биролом.
"Недавнее резкое сокращение Россией потоков природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше сжиженного газа из США, чем через трубопровод из России", – отметил Бирол.
Он также подчеркнул, что европейским странам следует приложить немало усилий, чтобы подготовиться к тяжелой зиме без зависимости от российского газа.
- Напомним, в июне Россия почти вдвое сократила поставки газа в Европу.
- 23 июня ЕС договорился с Норвегией об увеличении поставок газа.
- 22 июня Reuters сообщил , что ЕС временно перейдет на уголь, чтобы заместить дефицит российского газа.
- 19 июня Болгария начала получать газ из Азербайджана взамен российскому.
- 17 июня Франция перестала получать российский газ по трубопроводу из Германии.
- 15 июня Евросоюз договорился об экспорте израильского газа вместо российского.
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