Впервые в истории Украины одновременно работают все 15 энергоблоков АЭС
Сегодня, 30 января 2022 года, в 05:45 4-й энергоблок Ривненской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности
Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персоналу АЭС нет, оборудование работает в заданном режиме, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на государственную компанию Энергоатом.
Это означает, что "впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП НАЭК "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно!" - подчеркивают атомщики.
Напомним, что с декабря 2021 года, по соображениям национальной энергонезависимости и стабильного прохождения осенне-зимнего периода, компания работала 14 энергоблоками из 15.
- Как уже сообщалось, американцы помогут построить на украинских АЭС новые 14 энергоблоков.
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