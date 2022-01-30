Впервые в истории Украины одновременно работают все 15 энергоблоков АЭС

Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персоналу АЭС нет, оборудование работает в заданном режиме, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на государственную компанию Энергоатом.



Это означает, что "впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП НАЭК "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно!" - подчеркивают атомщики.



Напомним, что с декабря 2021 года, по соображениям национальной энергонезависимости и стабильного прохождения осенне-зимнего периода, компания работала 14 энергоблоками из 15.

Как уже сообщалось, американцы помогут построить на украинских АЭС новые 14 энергоблоков.

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